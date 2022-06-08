Один человек погиб в страшном ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария произошла в Лахденпохском районе.

Как сообщатся в официальном паблике отряда спасателей Лахденпохского района, сегодня, 4 июля, в 14.41 на пульт диспетчера противопожарной службы поступила информация о ДТП на 188 километре трассы А 121. Столкнулись два легковых автомобиля Skoda Octavia и Honda Element.

Со слов очевидцев, столкновение произошло при обгоне.

В результате ДТП пострадали два человека, один погиб.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП.