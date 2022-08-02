Один человек погиб в жестком ДТП на трассе в Карелии

Смертельная авария произошла на автодороге А-121 в Пряжинском районе.
ДТП произошло сегодня, 8 августа, на 407 км трассы А-121: легковой автомобиль съехал с дороги и натолкнулся на препятствие. Сообщение об аварии поступило на пульт ЕСС-01 в 12:05. Об этом пишут в официальном паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
К месту аварии были направлены пожарные из села Ведлозеро (три человека и одна единица техники), а также скорая и ГИБДД.
В результате аварии водитель получил травму. Пассажира, находившегося в машине, спасти не удалось.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание