Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе

Эвакуация потребовалась жителю из-за пожара в трехквартирном доме в поселке Алхо.

Пожар произошел в ночь на 4 февраля. Сообщение о возгорании в трехквартирном жилом доме (две квартиры из которых не жилые) в поселке Алхо Лахденпохского района поступило в 01:22. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

— К месту пожара были направлены подразделения пожарных частей поселка Куркиёки и Лахденпохьи. По прибытии подано 2 ствола «Б». Организована подача воды от искусственного водоема — колодца, расстояние 1 км, — рассказали в ведомстве.

В результате пожара пострадал один человек. До прибытия подразделений он был эвакуирован очевидцами и передан бригаде скорой помощи с симптомами отравления угарным газом.

Площадь горения составила 100 кв. м. Пожарные отстояли у огня две квартиры. Причины пожара выясняются.