Один человек пострадал на серьезном пожаре в Петрозаводске

Два серьезных пожара произошли в Петрозаводске за сутки в жилых домах, сообщает городская ЕДДС.

Так, утром в понедельник в доме №33 по улице Пархоменко загорелась квартира. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

Травмирован один 51-летний жилец. Мужчина госпитализирован.

Вечером того же дня произошел пожар в жилом доме на улице Петрова. Повреждена квартира на площади 3 кв. метров.