Один человек пострадал на серьезном пожаре в Петрозаводске

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Два серьезных пожара произошли в Петрозаводске за сутки в жилых домах, сообщает городская ЕДДС.
Так, утром в понедельник в доме №33 по улице Пархоменко загорелась квартира. Площадь пожара составила 5 кв. метров.
Травмирован один 51-летний жилец. Мужчина госпитализирован.
Вечером того же дня произошел пожар в жилом доме на улице Петрова. Повреждена квартира на площади 3 кв. метров.
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