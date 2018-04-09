Один человек пострадал при столкновении автомобилей на трассе в Карелии

В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 11.45 на 450-м км трассы "Сортавала" водитель Daewoo Matiz при развороте не пропустил УАЗ. Произошло столкновение.

Водитель УАЗа травмирован, направлен в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.