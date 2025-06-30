Один человек пострадал при столкновении трёх авто на Куйбышева в Петрозаводске

Причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ.
При столкновении трёх машин, произошедшем сегодня в 08:55 на пересечении улиц Куйбышева и Городской Вал в Петрозаводске, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
— Травмирован пассажир автомобиля Ford, — рассказали там.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы писали, что на перекрёстке улиц Черняховского и Пархоменко в карельской столице столкнулись два легковых автомобиля. Транспортные средства получили механические повреждения, однако информации о пострадавших не было.
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