Один человек пострадал при столкновении трёх авто на Куйбышева в Петрозаводске

Причины ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ.

При столкновении трёх машин, произошедшем сегодня в 08:55 на пересечении улиц Куйбышева и Городской Вал в Петрозаводске, пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

— Травмирован пассажир автомобиля Ford, — рассказали там.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке улиц Черняховского и Пархоменко в карельской столице столкнулись два легковых автомобиля. Транспортные средства получили механические повреждения, однако информации о пострадавших не было.