Один человек пострадал в ДТП с участием фуры в Карелии (ФОТО)

Дорожная авария, в которой столкнулись три автомобиля, произошла вечером 15 января в Пряжинском районе Карелии.

В воскресенье, 15 января, поздно вечером спасателям Пряжинского района поступила информация о ДТП на 391 километре трассы «Кола».



Столкнулись три автомобиля. Судя по фото, опубликованным в паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району», в частности, не поделили дорогу автопоезд и внедорожник.



По информации пряжинских спасателей, пострадал один человек.















