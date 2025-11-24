Награжденный орденом «Сампо» житель Карелии получил бесплатный земельный участок

Граждане, награжденные высшей государственной наградой Карелии — орденом «Сампо», имеют право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов. В республике таких уже двое.
Право на получение земли предусмотрено для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или садоводства, сообщает министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий. Основными условиями являются наличие ордена «Сампо» и гражданства РФ на момент подачи заявления.
По данным на текущий момент, один житель Карелии уже получил земельный участок по этой программе, еще один гражданин принят на учет.
Для получения участка необходимо:
— Встать на учет для бесплатного предоставления земли;
— Выбрать участок из Перечня, предназначенного для героев СВО и членов их семей;
— Подать заявление через Портал госуслуг.
Орден «Сампо» учрежден в 2018 году по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова как высшая государственная награда республики специально к столетнему юбилею государственности Карелии (2020 год) и первым посмертно его вручили одному из отцов её государственности Эдварду Гюллингу, внучка которого передала орден в Национальный музей Карелии (прим. автора).
Напомним, 31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО