Один из крупнейших банков предлагает кредитные каникулы независимо от снижения доходов клиентов

Банк ВТБ начал предлагать розничных клиентам отсрочку платежей по кредитам вне зависимости от уровня снижения доходов и без подтверждающих документов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

С 9 марта 2022 года ВТБ начинал принимать обращений розничных клиентов на кредитные каникулы в рамках ранее принятого федерального закона. Воспользоваться программой могли заемщики, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%.

«С 23 марта ВТБ улучшает условия предоставления кредитных каникул для розничных клиентов. Теперь отсрочку по платежам можно получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. Каникулы подключаются дистанционно в контакт-центре банка или в чат-боте „ВТБ онлайн“, в офис обращаться не нужно. Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам», — сообщила пресс-служба ВТБ.

Клиентам, у которых нет просроченной задолженности по кредитам, не нужно будет предоставлять в банк документы о снижении уровня своего дохода, уточнили в ВТБ.