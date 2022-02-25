Один из крупнейших производителей лесной техники Финляндии уходит из России

Компания Ponsse приостанавливает поставку лесозаготовительных машин и запасных частей.

Один из крупнейших финских производителей лесной техники Ponsse уходит из России. Как говорится в официальном сообщении компании, она прекращает поставку своих лесозаготовительных машин на российский и белорусский рынки. Более того, дочерняя фирма Ponsse в России приостанавливает сервисное обслуживание лесной техники и обеспечение ее запасными частями.

По оценке самой компании, ее продажи в России и Беларуси составляли примерно 20 процентов от чистой выручки компании в 2021 году. Техника Ponsse давно используется карельскими лесозаготовителями. А осенью 2020 года в Петрозаводском лесотехническом техникуме был даже открыт учебный класс Ponsse.