890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Один из крупнейших производителей лесной техники Финляндии уходит из России
04.03.2022 12:32

Один из крупнейших ЦБК в Карелии присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Новости. Экономика
08:05, 05 Марта 2022
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

Кондопожский ЦБК стал одиннадцатым участником, заключившим соглашение с Минэком республики в рамках национального проекта «Производительность труда», сообщили в Правительстве Карелии.

Подписание 1 марта соглашения с Кондпожским ЦБК подтверждает востребованность реализуемых мероприятий у крупных предприятий в сфере производства бумаги и бумажных изделий, поскольку ООО «РК-Гранд», АО «Сегежский ЦБК» уже являются участниками национального проекта.

Сегодня предприятия заинтересованы в получении квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на своей производственной площадке, обучении сотрудников методам повышения производительности труда.

«Руководство компаний должно подавать пример, делать улучшения системного характера. В его интересах научить сотрудников думать по-другому, замотивировать их на улучшение операций. Это выгодно всем — у предприятия растет эффективность и повышается прибыль, у сотрудников открывается возможность для увеличения заработной платы и улучшения условий труда», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

Именно такая возможность открывается в 2022 году. Участники национального проекта смогут получить экспертную поддержку в течение полугода, в ходе которой предполагается обучение в виде тренингов элементам бережливого производства, выявление потерь и составление плана мероприятий по их устранению, реализация улучшений с использованием инструментов бережливого производства. В настоящее время проводится отбор таких предприятий для оказания им адресной поддержки. АО «Кондпожский целлюлозно-бумажный комбинат» является одним из претендентов для оказания такой поддержки.

«Учитывая результаты других регионов, участие в национальном проекте позволяет существенно увеличить производственные показатели предприятия, причём на том же оборудовании и с тем же персоналом», — отметил Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
28.02.2022, 17:07
Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»