Один из крупнейших ЦБК в Карелии присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Кондопожский ЦБК стал одиннадцатым участником, заключившим соглашение с Минэком республики в рамках национального проекта «Производительность труда», сообщили в Правительстве Карелии.

Подписание 1 марта соглашения с Кондпожским ЦБК подтверждает востребованность реализуемых мероприятий у крупных предприятий в сфере производства бумаги и бумажных изделий, поскольку ООО «РК-Гранд», АО «Сегежский ЦБК» уже являются участниками национального проекта.

Сегодня предприятия заинтересованы в получении квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на своей производственной площадке, обучении сотрудников методам повышения производительности труда.

«Руководство компаний должно подавать пример, делать улучшения системного характера. В его интересах научить сотрудников думать по-другому, замотивировать их на улучшение операций. Это выгодно всем — у предприятия растет эффективность и повышается прибыль, у сотрудников открывается возможность для увеличения заработной платы и улучшения условий труда», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

Именно такая возможность открывается в 2022 году. Участники национального проекта смогут получить экспертную поддержку в течение полугода, в ходе которой предполагается обучение в виде тренингов элементам бережливого производства, выявление потерь и составление плана мероприятий по их устранению, реализация улучшений с использованием инструментов бережливого производства. В настоящее время проводится отбор таких предприятий для оказания им адресной поддержки. АО «Кондпожский целлюлозно-бумажный комбинат» является одним из претендентов для оказания такой поддержки.

«Учитывая результаты других регионов, участие в национальном проекте позволяет существенно увеличить производственные показатели предприятия, причём на том же оборудовании и с тем же персоналом», — отметил Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.