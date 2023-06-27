Один из междугородных автобусов в Карелии будет останавливаться в поселке у древнего вулкана

В конце июня изменится маршрут автобуса «Петрозаводск - Пудож», сообщили на автовокзале карельской столицы.

С 30 июня вносятся изменения в маршрут автобуса № 525 «Петрозаводск - Пудож» и № 525 Э «Пудож - Петрозаводск», отправлением в 07.30.



С 30 июня эти рейсы будут выполнять с остановками в поселке Гирвас Кондопожского района.



При движении в Пудож автобус прибывает на Гирвас в 09.00;

в Петрозаводск - в 11.45.