Один из междугородных автобусов в Карелии будет останавливаться в поселке у древнего вулкана

В конце июня изменится маршрут автобуса «Петрозаводск - Пудож», сообщили на автовокзале карельской столицы.
С 30 июня вносятся изменения в маршрут автобуса № 525 «Петрозаводск - Пудож» и № 525 Э «Пудож - Петрозаводск», отправлением в 07.30.
С 30 июня эти рейсы будут выполнять с остановками в поселке Гирвас Кондопожского района.
При движении в Пудож автобус прибывает на Гирвас в 09.00;
в Петрозаводск - в 11.45.
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