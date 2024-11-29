Один из руководителей МЧС Карелии попался на получении денег от коммерсантов

Представитель противопожарной службы за деньги отдавал имущество министерства для использования в интересах коммерческих структур.

В УФСБ России по Карелии пресекли преступление средней тяжести — превышение полномочий должностного лица. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Был установлен один из руководителей Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Карелии, который позволял использовать имущество указанного министерства в интересах коммерческих структур за деньги.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении очередной суммы. Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа.