Один из старейших фестивалей рыбной ловли в Карелии набрал рекордное число участников (ФОТО)

На фестивале «Пудожские налимы» впервые зарегистрировались почти 240 участников.

Фестиваль подледной рыбной ловли «Пудожские налимы» состоялся на Водлозере в шестой раз, сообщили в паблике властей Пудожского района.



В этом году фестиваль собрал рекордное количество рыбаков – 239 человек. Всего в празднике приняли участие более 500 человек.



Спортсмены прибыли не только из разных уголков Карелии, но и из Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей, были гости из Ярославля и Санкт-Петербурга.



Самыми удачливыми рыбаками в возрасте до 14 лет стали шестилетний Дмитрий Фетодов из Рагнуксы с уловом в 736 граммов, который получил звание «Юный богатырь» и 13-летняя петрозаводчанка Полина Ремезова с уловом 790 граммов. Ей присвоена победа в номинации «Царевна-рыбачка».



Второй год подряд на празднике награждают ветеранов рыбалки: пудожане Юрий Александрович Шинкаревич и Валентина Алексеевна Мошникова получили звание самых опытных рыбака и рыбачки.



Пятнадцатилетний Максим Тибец из Пудожа получил специальный приз от администрации Пудожского района в дополнительной номинации «Сиг-красавец». Самой же крупной рыбой был признан лещ длиной 34 сантиметра, выловившей его спортсменке - Ксении Алексеевне Серебренниковой из Пудожа был вручен приз в номинации «Царь-рыба».

























