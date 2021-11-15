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Один из трех детей, попавших под колеса автомобиля в Петрозаводске, получил травмы

Новости. Происшествия
16:25, 20 Ноября 2021

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В результате ДТП с тремя детьми, произошедшего в Петрозаводске, один из них оказался в травмпункте с ушибами.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП произошло сегодня в середине дня в микрорайоне Древлянка.

Школьники выбежали из-за припаркованной машины и водитель автомобиля, ехавшего по примыкающей дороге, не успел среагировать.

Один из детей оказался перед машиной и от удара упал на асфальт.  Два его товарища, бежавшие сзади, врезались в левую сторону автомобиля и тоже оказались на земле.

Однако все трое тут же вскочили на ноги и бросились бежать.

Сидевшая за рулем женщина, вышла из машины, направилась вслед за ними и остановила одного из детей.

По данным ГИБДД, двое детей не получили никаких травм, а третий вместе с родителями был осмотрен в травмпункте. У него зарегистрированы незначительные ссадины и ушибы.

Автомобиль не получил никаких повреждений.

ГИБДД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Видеозапись происшествия разместил один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

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Комментарии

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кир
2021-11-20 16:31:59
Деньги за медосмотр взять. Хватит заигрывать с электоратом. :)
Hовый
2021-11-20 16:30:20
Нужен стих :)
amez
2021-11-20 16:29:50
Припаркованный белый - прямо на перекрёстке, поспособствовал :(
Гость
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