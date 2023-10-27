Один из трех троллейбусов восстановил прежний маршрут движения в Петрозаводске

Ранее этот троллейбусный маршрут временно изменил движение из-за ДТП в карельской столице.

О восстановлении движения одного из трех троллейбусных маршрутов сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

Троллейбусы маршрута № 1 следуют до конечной «Хейкконена». Движение восстановлено, уточнили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в субботу, 28 октября, три троллейбусных маршрута в карельской столице временно изменили движение из-за неблагоприятной дорожной обстановки и ДТП.