Один из трех троллейбусов восстановил прежний маршрут движения в Петрозаводске

Ранее этот троллейбусный маршрут временно изменил движение из-за ДТП в карельской столице.
О восстановлении движения одного из трех троллейбусных маршрутов сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».
Троллейбусы маршрута № 1 следуют до конечной «Хейкконена». Движение восстановлено, уточнили в пресс-службе предприятия.
Напомним, в субботу, 28 октября, три троллейбусных маршрута в карельской столице временно изменили движение из-за неблагоприятной дорожной обстановки и ДТП.
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