Один из участников ДТП с тремя детьми в Пряжинском районе выехал на «встречку» на летних шинах

«Непереобувшийся» водитель в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, в субботу, около 11 часов утра, недалеко от поселка Чална в Пряжинском районе произошло ДТП.

В условиях сильного снегопада водитель Renault Sandero не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с автомобилем Renault Logan, которым управляла женщина-водитель.

В результате аварии травмы получили дети 8, 10 и 14 лет и мама — водитель Renault Logan.

На месте дорожного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Было установлено, что водитель автомобиля Renault Sandero ездил на летних шинах.

Напомним, к ликвидации ДТП привлекали пожарных.

Еще раньше мы сообщали о том, что троих детей и женщину увезли с места ДТП в больницы Петрозовадска.