Один из участников ДТП с тремя детьми в Пряжинском районе выехал на «встречку» на летних шинах

«Непереобувшийся» водитель в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Как рассказали в ГИБДД Карелии, в субботу, около 11 часов утра, недалеко от поселка Чална в Пряжинском районе произошло ДТП.
В условиях сильного снегопада водитель Renault Sandero не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с автомобилем Renault Logan, которым управляла женщина-водитель.
В результате аварии травмы получили дети 8, 10 и 14 лет и мама — водитель Renault Logan.
На месте дорожного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Было установлено, что водитель автомобиля Renault Sandero ездил на летних шинах.
Напомним, к ликвидации ДТП привлекали пожарных.
Еще раньше мы сообщали о том, что троих детей и женщину увезли с места ДТП в больницы Петрозовадска.
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