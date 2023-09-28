Один рыбак утонул, а второй пропал без вести на Онего недалеко от Повенца

Трагедия на Онежском озере произошла в понедельник, 2 октября.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 2 числа на рыбалку из садового товарищества «Пигматка» в Повенце отправились двое мужчин.



Примерно в трех километрах от берега Онежского озера один из них утонул, второй - пропал без вести.



Напомним, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из восьми туристов на пяти каяках отправилась по Ладоге с острова Валаам в деревню Ууксу.



Трехметровая волна накрыла некоторые каяки, одно судно перевернулось. Погиб мужчина 1975 года рождения.



Другая туристка получила сильное переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставили в питкярантскую ЦРБ.



В региональном Следкоме проводят доследственную проверку.



