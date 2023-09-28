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Один рыбак утонул, а второй пропал без вести на Онего недалеко от Повенца

Новости. Происшествия
13:43, 03 Октября 2023
фото: © dela.ru

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Трагедия на Онежском озере произошла в понедельник, 2 октября.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 2 числа на рыбалку из садового товарищества «Пигматка» в Повенце отправились двое мужчин.

Примерно в трех километрах от берега Онежского озера один из них утонул, второй - пропал без вести.

Напомним, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из восьми туристов на пяти каяках отправилась по Ладоге с острова Валаам в деревню Ууксу.

Трехметровая волна накрыла некоторые каяки, одно судно перевернулось. Погиб мужчина 1975 года рождения.

Другая туристка получила сильное переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставили в питкярантскую ЦРБ. 

В региональном Следкоме проводят доследственную проверку.

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