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Один умерший от ковида зарегистрирован за последние сутки в Карелии

Новости. Общество
09:26, 25 Февраля 2022
фото: © Валерий Шифулин / ТАСС

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал последние данные статистики по распространению коронавируса в республике.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1389 человек. Об этом сообщает в соцсети Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 809 инфицированных (96 — дети), из них непривитых — 736 (90%).

В ковидных стационарах получают лечение 1012 пациентов, в состоянии средней тяжести — 962 человека, в тяжёлом — 43 (из них непривитых — 43).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 115077 человек, за последние сутки — 854.

За все время пандемии в Карелии коронавирусом заболели 123574 человека, в том числе 16211 детей.

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