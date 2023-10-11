Один житель Карелии избил в магазине женщину, другой дебоширил и грубо выражался

Росгвардейцы приняли агрессора и дебошира и передали сотрудникам полиции.

В одном из сетевых магазинов Кеми на днях нажали тревожную кнопку. Через нескольких минут там уже был наряд Росгвардии. Причиной вызова сотруднико ведомства стали противозаконные действия 40-летнего местного жителя. Выяснилось, что он избил одну из посетительниц магазина.

Также сигнализация сработала в магазине Суоярви. Там 47-летний петрозавочданин вел себя вызывающе и грубо выражался в адрес покупателей и персонала магазина.

Росгвардейцы задершали нарушители и доставили в отделения полиции.

