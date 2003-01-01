Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

В Госавтоинспекции по городу опубликовали статистику пострадавших в дорожных авариях.
С начала 2026 года на дорогах Карелии произошли 7 ДТП, в результате которых пострадали 11 человек, двое из них — дети, сообщили в ГАИ по региону.
— Водители-нарушители выезжали на полосу, предназначенную для встречного движения, не уступали дорогу пешеходам, неправильно располагали транспортное средство на проезжей части, нарушали правила проезда перекрёстка, были невнимательны, — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что за праздничные дни сотрудники ГАИ Петрозаводска отстранили от управления автомобилями 40 водителей. Из них 28 человек находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а ещё 12 вовсе не имели прав на водительских удостоверений.