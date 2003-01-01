Одиннадцать человек признаны виновными в незаконном обороте наркотиков в Карелии и еще четырех регионах России

В Петрозаводске вынесли приговор участникам преступной группировки. Они торговали наркотиками в пяти российских регионах.
В 2020–2021 годах они совершили 18 преступлений, 8 из которых — в Карелии, рассказали в Объединенной пресс-службе судов.
Сегодня, 24 октября, Петрозаводский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 11-ти фигурантов в возрасте от 27 до 49 лет. Их обвиняли в участии в преступном сообществе, а также в зависимости от степени вовлеченности — в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в незаконных приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере без цели сбыта, а также в краже.
— Фигуранты с использованием сети «Интернет» занимались незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом, то есть посредством формирования тайников-«закладок», на территории Карелии, Московской, Архангельской, Вологодской и Костромской областей. При этом, как правило, были исключены личные контакты между рядовыми исполнителями, входившими в различные структурные подразделения преступной организации: каждый из рядовых участников преступной деятельности общался с использованием мессенджеров непосредственно с «куратором», от которого получал указания об осуществлении действий, направленных на достижение общего преступного результата, — уточнили в ведомстве.
Всего ими было совершено не менее 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких, из них 8 — в Карелии. Наркотические вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, в том числе, из 35 тайников, оборудованных в Петрозаводске. Кроме того, одна из соучастниц обвинялась в хищении в 2021 году мобильного телефона у жителя Петрозаводска, случайно оставленного им в такси, и дальнейшем хищении денег с банковского счета потерпевшего, а один из мужчин — в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере для личного употребления.
Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 8 лет 4 месяцев до 19 лет в исправительных колониях строгого и общего режимов с выплатой штрафов в сумме от 10 до 70 тысяч рублей и ограничением свободы. С осужденной, признанной виновной в совершении кражи, взысканы похищенные 868 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил. Ранее 18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске.