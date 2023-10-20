Одиннадцать пачек сливочного масла под одеждой привели подростков в полицию

Патрули вневедомственной охраны задержали нарушителей в магазинах Карелии.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии, в воскресенье, 22 октября, сигнал «Тревога» сработал в сетевом магазине Кондопоги. Росгвардейцы выяснили, что несовершеннолетние молодые люди взяли с полки 11 упаковок сливочного масла, спрятали под одежду и попытались выйти мимо кассы без оплаты.

Тревожной кнопкой дважды воспользовались и работники магазина на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Там 33-летний и 37-летний мужчины попытались украсть алкоголь и продукты.

Росгвардейцы задержали всех нарушителей и доставили в полицию.