Одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева прошли в Петрозаводске (ФОТО)

Сторонники осужденного за педофилию поисковика Юрия Дмитриева провели одиночные пикеты в столице Карелии.

Несколько человек в минувшую субботу собрались на Студенческом бульваре напротив ПетрГУ, чтобы выразить поддержку карельскому поисковику Юрию Дмитриеву, осужденному за педофилию. Активисты провели одиночные пикеты, держа в руках плакаты:

"Не допустим повторения Сандармоха. Свободу Юрию Дмитриеву!", "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" и другие.

Как рассказал в соцсети один из участников акции – блогер Алексей Трунов, стражи порядка не мешали проведению пикетов, хотя "внимание спецслужб не ослабевает".

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии назначил исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

Дело по двум другим обвинениям - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд направил на новое рассмотрение. 22 июля Петрозаводский городской суд оправдал историка по этим двум пунктам, а по делу о насилии назначил 3,5 года с учетом смягчающих обстоятельств.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.