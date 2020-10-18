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Одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева прошли в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 19 Октября 2020
фото: фото со страницы Алексея Трунова
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Сторонники осужденного за педофилию поисковика Юрия Дмитриева провели одиночные пикеты в столице Карелии.

Несколько человек в минувшую субботу собрались на Студенческом бульваре напротив ПетрГУ, чтобы выразить поддержку карельскому поисковику Юрию Дмитриеву, осужденному за педофилию. Активисты провели одиночные пикеты, держа в руках плакаты:

"Не допустим повторения Сандармоха. Свободу Юрию Дмитриеву!", "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" и другие.

Как рассказал в соцсети один из участников акции – блогер Алексей Трунов, стражи порядка не мешали проведению пикетов, хотя "внимание спецслужб не ослабевает".

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии назначил исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

Дело по двум другим обвинениям - об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья - суд направил на новое рассмотрение. 22 июля Петрозаводский городской суд оправдал историка по этим двум пунктам, а по делу о насилии назначил 3,5 года с учетом смягчающих обстоятельств.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ночной фотограф
2020-10-19 10:41:14
Вялые какие-то протестуны. Энергичней надо плакатиками трясти, прохожих за одежду хватать и в глаза им заглядывать.
насмешница
2020-10-19 09:50:34
От пеленального стола
До гречки старческой на коже
Вся жизнь прививкою была:
Не ад, конечно.
Но похоже.

Когда ж окажемся в аду
(Кто заслужил другую меру?) —
Узнаем отчую среду,
С поправкой, может быть, на серу.

«За что, Господь?!» — завоют вслух
Садисты, воры, содомиты,
Толпа диктаторов и слуг,
Солдат и шлюх.
А мы — привиты. (c)
Off
2020-10-19 10:24:10
насмешница, ++++
Juniper59
2020-10-19 10:15:16
насмешница, Быков ведь? Гениален, как всегда.
насмешница
2020-10-19 10:26:17
Juniper59,

рада единомышленнику
Театральный критик
2020-10-19 09:36:08
Хде слабунова в протестанутой футболке?
кир
2020-10-19 07:39:00
Позор Оборину, Спектор и Трунову - защитникам педофила. Гореть вам в аду исчадье зла.
ники
2020-10-19 09:20:58
кир, Что гундишь с утра и злишься ?????
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