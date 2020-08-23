Одиночный пикет в поддержку народа Белоруссии прошел в Петрозаводске (ФОТО)

В центре столицы Карелии мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку граждан Белоруссии, выступающих против итогов выборов президента страны.

Участник пикета держал в руках бело-красно-белый флаг с надписью "Живе, Беларусь!", ставшей лозунгом протестующих граждан Белоруссии, несогласных с результатами президентских выборов. Акция прошла у фонтана и скульптуры «Молекула фуллерена» на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Напомним, в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК страны Лукашенко набрал 80,1%, его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10,1%.





Когда избирательные участки были закрыты, на улицы белорусских городов начали выходить протестующие, выражая несогласие с результатами выборов. Люди считают, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Белорусские силовики приступили к жестким разгонам протестующих и массовым задержаниям. Есть пострадавшие и погибшие.