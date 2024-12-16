Одинокий волк ищет стаю в соседнем с Карелией регионе

Хищник попал в объектив камеры, установленной в лесу.

Одинокого волка запечатлела видеоловушка блогера Павла Глазкова Во Всеволожском районе. Информацию опубликовали в паблике Павла Глазкова/Каждой твари по паре.

По словам биолога, эти хищники зимой объединяются в стаи, чтобы выжить в суровых условиях. Так животным легче охотиться. Однако этот упитанный волк пока не нашел свою стаю.

«Зверь интенсивно метит территорию. Так животные заочно общаются между собой. Этого самца явно не устраивает одинокий образ жизни, ведь и для хищника это небезопасно: впереди зима», — сообщил Павел Глазков.





Ранее мы писали о том, что в Медвежьегорском районе участились случаи выходов волков к населенным пунктам.