Одинокий волк попался в объектив фотографа в Карелии

Фотограф запечатлел лесного хищника на границе Карелии.

Фотограф Константин Шатенев запечатлел волка. Кадр опубликован в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».

Отмечено, что кадр сделан ночью на болоте. Волк был замечен на границе Карелии.

Ранее сообщалось, что следы волков, преследовавших лося, были найдены на севере Карелии.