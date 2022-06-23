Одинокий волк попался в объектив фотографа в Карелии

Фотограф запечатлел лесного хищника на границе Карелии.
Фотограф Константин Шатенев запечатлел волка. Кадр опубликован в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».
Отмечено, что кадр сделан ночью на болоте. Волк был замечен на границе Карелии.
Ранее сообщалось, что следы волков, преследовавших лося, были найдены на севере Карелии.
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