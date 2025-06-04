Одинокого маленького лосенка встретили в городе на западе Карелии

Животное вечером вышло на пляж в городе Сортавала.
Одинокий маленький лосенок бродил вечером по пляжу в городе Сортавала на севере Карелии. Животное запечатлела местная жительница, видео появилось в паблике «Подслушано в Сортавала».
«Маленький лосенок купается в Суконке», — написала автор видео.
Еще одно фото малыша, уже в самом городе, разместили в комментариях. По словам читателей, животное не первый раз встречается в городе.
Напомним, в ночь на воскресенье на окраине Петрозаводска насмерть сбили лося.
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