Одна из городских территорий в Кеми станет безопаснее

Руководитель противопожарной службы по Кемскому району рассказал об инициативах, которые меняют город и жизнь людей.

Обустройство мест для отдыха жителей способствует профилактике несчастных случаев и вандализма, а также бережному отношению к окружающей среде. В этом уверен начальник Отряда противопожарной службы по Кемскому району Олег Протасов. Своё наблюдение он подтверждает статистикой и простой человеческой психологией.

— Безопасность — это комплексная работа различных ведомств, частью которой является формирование у населения культуры отдыха и поведения на природе. Благодаря, в том числе, действиям в этом направлении число происшествий в лесах и на водоёмах нашего района в разы снизилось за прошедшие десять и двадцать лет, — отмечает Олег Протасов.

Руководитель противопожарной службы напомнил, что в настоящее время в Карелии идёт голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Олег Протасов высоко ценит участие жителей в развитии общественных пространств. Он подчёркивает, что территории, которые жители преображают личным участием, пользуются популярностью и реже бывают испорчены вандалами.

В будущем году в Кеми намерены благоустроить одну из двух территорий. В открытом голосовании участвуют аллея Ветеранов и городской парк. На аллее намерены заменить бордюры и привести в порядок растительность. В парке — установить опоры наружного освещения, которые сделают его безопаснее в вечернее время. От выбора жителей зависит, какой из проектов будет реализован в первую очередь.

— Как жителю мне хочется сделать Кемь уютной и безопасной. Как сотруднику противопожарной службы — адаптированной для отдыха и комфортного времяпрепровождения. Уверен, все возможности для этого в наших руках, — добавил Олег Протасов.

Поддержать благоустройство Кеми и других районов республики в рамках нацпроекта жители могут до 12 июня. Проголосовать можно по ссылке.