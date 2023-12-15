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Одна из центральных улиц Петрозаводска встала в пробку после подключения нового светофора

Новости. Общество
10:40, 18 Декабря 2023
фото: Столица на Онего

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Время ожидания на светофоре по улице Антикайнена для автомобилей продлилось до 150 секунд.

Новый светофор на перекрестке улиц Гоголя и Анохина подключили в Петрозаводске в пятницу, 15 декабря.

Утром в понедельник, 18 декабря, улица Антикайнена встала в пробку. Светофор на этой улице изменил цикл в связи с подключением нового светофора на Гоголя-Анохина.

Теперь время ожидания на светофоре по улице Антикайнена для автомобилей продлилось до 150 секунд, а длительность зеленого сигнала составила всего около 15 секунд.

Ситуация вызвала огромные пробки. Трафик не уменьшился даже к 10 утра.

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