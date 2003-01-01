Одной категории граждан в России расширят льготы на жилье

Сейчас по закону военнослужащие, в том числе уволившихся со службы, имеют льготы при наличие в семье хотя бы одного ребенка-инвалида. Однако эта льгота распространяется лишь до 18-летия ребенка. Новый законопроект предполагает сохранить льготу и после достижения ребенком-инвадидом совершеннолетия.

Решение задач по повышению уровня рождаемости предусматривает создание механизмов улучшения качества жизни инвалидов и оказание дополнительной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов с детства, — констатировали в кабмине.

Как отметили в правительстве, поддержка семей с детьми-инвалидами относится к приоритетным направлениям госполитики.

Правительство России поддержало законопроект, по которому военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получить жилье вне очереди даже после совершеннолетия такого ребенка, сообщает ТАСС .

