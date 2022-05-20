Одна смерть от коронавируса подтверждена за сутки в Карелии

Согласно официальным данным, общее число жертв пандемии в Карелии достигло 1507 человек.
За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1507 человек. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
За прошедшие сутки выявлены 57 инфицированных (6 — дети), из них непривитых — 38 (66,6%).
В ковидных стационарах получают лечение 238 пациентов, в состоянии средней тяжести — 208 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30). В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 132630 человек, за последние сутки — 62 человека.
С начала пандемии в Карелии коронавирус был подтвержден у 135176 человек, в том числе у 17782 детей.
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