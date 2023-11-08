Одно из помещений амбулатории в Соломенном облицуют свинцовыми плитами

В строящейся врачебной амбулатории в Соломенном установят стоматологический визиограф.
Как на своей странице в социальной сети рассказали глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, в петрозаводском районе Соломенное продолжают строить врачебную амбулаторию.
В частности, в одном из помещений установят стоматологический визиограф. Это цифровое оборудование, которому для получения снимка не требуются химические реактивы и рентгеновская пленка.
«Рабочие обшивают помещение свинцовыми плитами — защитой в соответствии с СанПинами. Скоро установят и специальную дверь. Ее уже доставили на стройплощадку», — сообщил министр.
Также подрядчик занят внутренней и наружной отделкой.
«Самое важное на этом этапе — окончание монтажа теплоузла. В ближайшее время его запустят», — заверил Охлопков.
Напомним, компания «Нордвестдом» возводит врачебную амбулаторию по технологии каркасного домостроения. Первых посетителей власти обещают принять в начале 2024 года.
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