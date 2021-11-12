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Одно из преступлений в Карелии началось со стакана воды

Новости. Криминал
11:09, 14 Ноября 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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В Пудоже пенсионер стал жертвой жаждущего воды приятеля, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в полицию Пудожского района обратился 61-летний местный житель и заявил, что у него украли телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Несмотря на то, что потеря телефона для мужчины была серьезным финансовым убытком, восстановить картину того черного дня он не мог из-за длительного запоя.

Сотрудники уголовного розыска пришли на помощь пострадавшему и нашли злоумышленника, которым оказался 38-летний пудожанин.

«Со слов подозреваемого, он попросил стакан воды. Однако дело этим не ограничилось; после продолжительного общения гость покинул квартиру и, по версии следствия, при этом забрал мобильный телефон, который впоследствии сбыл за тысячу», - сообщили в МВД.

Полицейские установили место сбыта, благодаря их действиям ранее похищенное будет возвращено владельцу. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-11-14 12:37:51
Пейте больше и будет вам счастье, бестолочи. А чего им ещё делать, - спросил кот?
Hовый
2021-11-14 11:24:08
Некоторым в морду плюнешь - они сразу в драку лезут.
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