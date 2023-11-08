Одно из старейших образовательных учреждений Карелии отметило юбилей

Петрозаводскому педагогическому колледжу исполнилось 120 лет.

Петрозаводский педагогический колледж отметил 120-летие, рассказали в Минобразования и спорта Карелии 9 ноября. Как отметили в источнике, учреждение больше века готовит специалистов сферы образования для республики.

Поздравить колледж с юбилеем собрались представители власти, ветераны педагогического труда, преподаватели и сотрудники, руководители образовательных организаций, студенты и выпускники, а также партнеры и друзья.

«Из стен старейшего образовательного учреждения на территории региона выходят молодые преподаватели младших классов, воспитатели, учителя физкультуры и ИЗО, педагоги дополнительного образования, а также социальные работники. Педагогический колледж сегодня — это фундаментальная школа современной педагогики. Успешное сочетание современных реалий и традиций классического педагогического образования позволяет воспитывать высококлассных специалистов», — отметили в источнике.

Кроме того, на празднике ветераны педагогического труда, преподаватели и сотрудники колледжа, а также наставники были отмечены наградами.