Одно из старейших образовательных учреждений Карелии в этом году отметит юбилей

Детской музыкальной школе им. Г. Синисало исполнится 105 лет.

В личном профиле 23 октября врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова напомнила горожанам, что в этом году Детской музыкальной школе им. Г. Синисало исполняется 105 лет.

«Это одно из старейших образовательных учреждений республики!», — отметила градоначальница.

Как сообщила Колыхматова, на выходных в школу прибыли два новых рояля «Николай Рубинштейн», которые специально для нашего города изготовили на фабрике «Аккорд» в Калуге. «Инструменты приобрели благодаря нацпроекту „Культура“ при поддержке Минкульта Карелии. Прекрасные подарки к 105-летию!», — подчеркнула врио мэра.



По словам градоначальницы, недавно в здании отремонтировали фасад и заменили окна, в ближайшее время подрядчик приведет в порядок и два крыльца.



«Важно, что образовательное учреждение, которое сохраняет уникальные традиции музыкального образования, остается современным. Школа славится своими воспитанниками и выпускниками — в копилке учреждения много побед и наград на разных конкурсах — от региональных до международных. Уверена, что их будет еще больше!», — написала Инна Колыхматова.