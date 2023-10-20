Одно из старейших образовательных учреждений Карелии в этом году отметит юбилей

Детской музыкальной школе им. Г. Синисало исполнится 105 лет.
В личном профиле 23 октября врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова напомнила горожанам, что в этом году Детской музыкальной школе им. Г. Синисало исполняется 105 лет.
«Это одно из старейших образовательных учреждений республики!», — отметила градоначальница.
Как сообщила Колыхматова, на выходных в школу прибыли два новых рояля «Николай Рубинштейн», которые специально для нашего города изготовили на фабрике «Аккорд» в Калуге. «Инструменты приобрели благодаря нацпроекту „Культура“ при поддержке Минкульта Карелии. Прекрасные подарки к 105-летию!», — подчеркнула врио мэра.
По словам градоначальницы, недавно в здании отремонтировали фасад и заменили окна, в ближайшее время подрядчик приведет в порядок и два крыльца.
«Важно, что образовательное учреждение, которое сохраняет уникальные традиции музыкального образования, остается современным. Школа славится своими воспитанниками и выпускниками — в копилке учреждения много побед и наград на разных конкурсах — от региональных до международных. Уверена, что их будет еще больше!», — написала Инна Колыхматова.
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