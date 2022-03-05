Одно из учебных заведений Петрозаводска осталось без теплоснабжения из-за аварии

Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключены в Державинском лицее в Петрозаводске.

Как сообщили в ЕДДС, это произошло ранним утром 8 марта.

Кроме лицея без тепла и горячей воды остались 3 дома поблизости — на улицах Луначарского и Свидская.

«Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».

Ожидается, что работы по ликвидации последствий аварии будут завершены к 12.00.