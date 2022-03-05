Одно из учебных заведений Петрозаводска осталось без теплоснабжения из-за аварии

Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключены в Державинском лицее в Петрозаводске.
Как сообщили в ЕДДС, это произошло ранним утром 8 марта.
Кроме лицея без тепла и горячей воды остались 3 дома поблизости — на улицах Луначарского и Свидская.
«Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».
Ожидается, что работы по ликвидации последствий аварии будут завершены к 12.00.
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