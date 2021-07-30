«Одно лечим – другое калечим»

В последнее время участились случаи повреждения коммунальных сетей работниками различных строительных и ремонтных предприятий.

За прошедшую неделю ими было повреждено два участка водопровода, были засыпаны ФАМом и прочими отходами асфальтирования пять колодцев.

Например, на 4 Университетском проезде в районе дома № 5 аварийная бригада АО «ПКС — Водоканал» обнаружила, что при производстве работ по асфальтированию участка дороги был поврежден люк, а крышка люка, упав в колодец, повредила трубу и сорвала задвижку. Для устранения повреждения пришлось отключить несколько домов от водоснабжения.

На улице Маршала Мерецкого дорожниками при проведении срезки асфальта поврежден пожарный гидрант, а сам колодец засыпан крошкой. На улице Кирова на линии, относящейся к инфекционной больнице, обнаружен колодец, засыпанный грунтом и строительным мусором.

«РКС — Петрозаводск» обращается к руководителям организаций — эти действия несут не только материальный ущерб предприятию, но и доставляют неудобства жителям города! Проведите дополнительный инструктаж сотрудников, будьте внимательны при выполнении ремонтных работ.

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