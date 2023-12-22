Одно золото и четыре серебра завоевали карельские легкоатлеты на крупных соревнованиях

В Петербурге прошли межрегиональные соревнования на призы местной академии легкой атлетики.
Карельские спортсмены завоевали медали в различных дисциплинах.
Первое место в прыжках в длину с результатом 6,17 метра заняла София Фофанова. Она установила рекорд соревнований.
В беге на 400 метров серебро у Арсения Киселева. На вторую ступень пьедестала в беге на 800 метров поднялся Георгий Князев.
Также серебро, но уже в беге на полтора километра - у Александра Овчинникова.
Медаль такого же достоинства в секторе прыжков в высоту завоевала Дарья Соголовская.
В министерстве образования и спорта нашего региона поздравили спортсменов и их тренеров.
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