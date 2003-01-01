Одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье

В посёлке Ламбасручей произошёл пожар в частном доме.

Сегодня, 4 января, в 17:05 на улице Лесной в посёлке Ламбасручей Медвежьегорского района загорелся одноэтажный жилой дом, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место происшествия выехали спасатели из села Великая Губа и деревни Шуньги, а также члены добровольной пожарной команды совхоза «Толвуйский».

В 18:53 специалистам удалось полностью потушить пламя, не допустив его распространения на оставшуюся часть здания.

— В результате пожара в доме повреждена (...) комната площадью 9 м². Пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что после возгорания навозосборника в совхозе «Ведлозерский» в Пряже спасатели эвакуировали на улицу 250 коров, двух сотрудников предприятия и один газовый баллон. К счастью, в происшествии никто не пострадал.