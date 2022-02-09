Одной из главных причин жалоб на аварии на электросетях в Карелии власти считают отсутствие информации

Снизить количество жалоб населения Карелии на аварийные отключения электроэнергии власти республики рассчитывают с помощью улучшения работы по информированию граждан.

Об этом сообщил сегодня на заседании профильного парламентского комитета первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Павел Банковский.

«Отсутствие информации является, мы считаем, одной из основных причин претензий граждан к сетевым компаниям. Мы прекрасно понимаем, что вопрос, связанный с аварийными отключениями как был, так и избежать его на 100% не получится, поскольку он иногда связан с объективными причинами. Поэтому главная наша задача проинформировать граждан (о сроках ликвидации аварий — прим. ред.)», — сказал замминистра.

По его словам, в прошлом году количество аварийных ситуаций выросло, но сократилось время их ликвидации.