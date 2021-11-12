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Одной из самых молодых жертв коронавируса в Карелии стала 30-летняя женщина

Новости. Общество
14:29, 16 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В Карелии в минувшие сутки умерла от коронавируса 30-летняя женщина — это одна из самых молодых жертв пандемии в республике.

О ее смерти рассказал сегодня на совещании с правительством глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, умершая женщина не имела серьезных сопутствующих заболеваний, которые зачастую становятся причиной смерти при заболевании коронавирусом.

«Я каждое утро начинаю рабочий день с чтения некрологов медицинских. Сегодня утром их было пять, в том числе, женщина 30 лет. И это только лица, умершие непосредственно в ковидных стационарах. А еще сколько летальных исходов от последствий, которые запускает инфекция? У кого-то через месяц такое наступает, у кого-то через полгода», — сказал губернатор.

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Комментарии

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кир
2021-12-16 14:43:53
Жалко молодую. :)
Гость
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