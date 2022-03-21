Одному из основных с/х госпредприятий Карелии могут грозить сокращения из-за нехватки денег

Недофинансирование государственного ОАО «Совхоз «Толвуйский», которое занимается молочным животноводством, может привести к сокращению производство и трудового коллектива.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства заместитель министра сельского хозяйства Карелии Егор Руппиев.

По его словам, на 2022 год совхоз «Толвуйский» получил из бюджета 20 млн рублей — финансирование сократилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Министерство просит выделить предприятию дополнительно 25 млн рублей.

«Средства необходимы для проведения весенне-полевых работ… планируется приобретение предприятием высокопродуктивных семян, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. В настоящее время у совхоза «Толвуйский», к сожалению, отсутствуют финансовые средства на приобретение вышеуказанных производственных фондов, а также комбикормов для КРС (крупного рогатого скота — прим. ред.), что может негативно сказаться на финансово-экономическом положении предприятия, привести к сокращению объема производства продукции, возможному сокращению рабочих мест», — сказал Руппиев.

В ответ на это глава Карелии Артур Парфенчиков высказал претензии в адрес министерства за то, оно не предусмотрело дополнительные расходы для совхоза «Толвуйский» при подготовке поправок к бюджету на 2022 год. Губернатор распорядился провести отдельное рабочее совещание по вопросам финансирования сельского хозяйства, в том числе, по ситуации в совхозе «Толвуйский».