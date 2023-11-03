Одному из самых известных памятников Петрозаводска исполнилось 90 лет

Ровно 90 лет исполнилось со дня открытия памятника Ленину в Петрозаводске.

90 лет назад, 7 ноября 1933 года, состоялось торжественное открытие памятника В. И. Ленину на одноименной площади в карельской столице.



О памятнике и его истории рассказал директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. Об этом сообщили в паблике культурного учреждения.



Отметим, 18 июля 1930 года Карпрофсовет принял решение о сооружении памятника и сборе средств его постройку. Проект был заказан известному советскому скульптору Матвею Генриховичу Манизеру, постамент выполнил архитектор Лев Александрович Ильин.



Памятник сложен из 14 глыб серого гранита, добытых заключенными ГУЛАГа на острове Гольцы в Онежском озере. Его общий вес превышает 140 тонн, высота фигуры Ленина без постамента составляет 6,5 метра, а с постаментом — 11 метров. Он является самым крупным памятником на территории республики.





