Одностороннее движение возобновили на Голиковке

В районе Петрозаводска изменилась схема движения транспорта.
Движение по Лососинской набережной от улицы Калинина до улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске вновь стало односторонним, сообщили в ГАИ карельской столицы.
— Будьте внимательны! Смотрите на дорожные знаки! — предупредили в ведомстве.
Напомним, с 18 августа 2025 года движение по указанному участку было двусторонним. Такие меры администрация города приняла на время подключения районного детского сада к тепловым сетям.
Ранее также стало известно, что с 16 октября на Новоманерной площади в Петрозаводске запретят стоянку и остановку транспорта.