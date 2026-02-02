Одну из карельских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Количество заболевших за неделю выросло на 8,5% в Карелии.

Статистику заболеваемости обновило Управление Роспотребнадзора Карелии. За минувшую неделю выявлено 5387 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 8,5% (+ 423 случая) больше, чем на предыдущей неделе.

— Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 39,73%. Это характерно для всех возрастных групп, — уточнили в ведомстве.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике приостановлена деятельность школы в Сегеже, 86 классов в 24 школах Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши, Кемского, Кондопожского, Пудожского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Прионежского, Суоярвского районов, 11 групп в 4 детских садах Сортавалы, Пудожского, Медвежьегорского, Лоухского районов.

Выделены вирусы парагриппа, сезонного коронавируса (35), метапневмовирусы, вирусы гриппа А (Н3N2). Ранее Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе.