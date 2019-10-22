Одну из самых популярных моделей внедорожников перестанут продавать в России

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motor объявила о поступлении в продажу в России последней партии внедорожников Mitsubishi Pajero и о дальнейшем прекращении поставок.

"Компания “ММС Рус” объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин", - говорится в сообщении компании.

Когда последняя партия появится в дилерских центрах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".