Одну из улиц Петрозаводска перекроют для укладки асфальта

Советскую улицу перекроют в воскресенье для укладки нового асфальта.

В воскресенье, 22 октября, запретят движение по Советской улице на участке от Московской до Краснофлотской.



Компания «АБЗ Дорстрой» будет укладывать верхний слой асфальта, предупредили в мэрии Петрозаводска.



Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Администрация Петрозаводска просит убрать автомобили и заранее продумать пути объезда.