Одну из улиц Петрозаводска перекроют для укладки асфальта

Советскую улицу перекроют в воскресенье для укладки нового асфальта.
В воскресенье, 22 октября, запретят движение по Советской улице на участке от Московской до Краснофлотской.
Компания «АБЗ Дорстрой» будет укладывать верхний слой асфальта, предупредили в мэрии Петрозаводска.
Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Администрация Петрозаводска просит убрать автомобили и заранее продумать пути объезда.
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