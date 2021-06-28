Одну из улиц Петрозаводска временно закроют для проезда

В июле перекроют движение транспорта на улице Луначарского, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 июля на улице Луначарского перекроют движение транспорта. АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами – проезд на перекрёстках будет обеспечен. Об изменениях в маршрутах общественного транспорта будет сообщено позднее.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В этом году, как и в прошлом, строительно-монтажные работы на существующих коммунальных сетях синхронизированы с обновлением проезжих частей и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». АО «АБЗ-Дорстрой» приступит к ремонту улицы Луначарского (от Фаддеевской улицы до улицы Радищева) по окончанию реконструкции водопровода.

В мэрии напомнили, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. Синхронизация мероприятий с работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях запланирована на улицах Луначарского, Октябрьском проспекте и других объектах.