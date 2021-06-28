Реклама
Прислать новость
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО) 6
28.06.2021 19:52
Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Карелии превышает общероссийский почти в 2 раза 1
28.06.2021 15:35
Родители 11-классников лицея Петрозаводска подарили детям на выпускной выступление «рок-группы» (ВИДЕО) 8
28.06.2021 16:15

Одну из улиц Петрозаводска временно закроют для проезда

Новости. Общество
07:30, 29 Июня 2021
фото: источник - администрация Петрозаводска

В июле перекроют движение транспорта на улице Луначарского, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 1 июля на улице Луначарского перекроют движение транспорта. АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами – проезд на перекрёстках будет обеспечен. Об изменениях в маршрутах общественного транспорта будет сообщено позднее.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В этом году, как и в прошлом, строительно-монтажные работы на существующих коммунальных сетях синхронизированы с обновлением проезжих частей и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». АО «АБЗ-Дорстрой» приступит к ремонту улицы Луначарского (от Фаддеевской улицы до улицы Радищева) по окончанию реконструкции водопровода.

В мэрии напомнили, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. Синхронизация мероприятий с работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях запланирована на улицах Луначарского, Октябрьском проспекте и других объектах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-06-29 09:49:13
А ремонт ул. Луначарского с заменой асфальтового покрытия будет?
Изя
2021-06-29 08:52:49
"с пониманием отнестись к неудобствам"
нет никакого желания относится с пониманием к неудобствам .)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»