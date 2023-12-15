Парфенчиков напомнил, где в Карелии можно получить свой «гектар»

Одобрили более тысячи заявок на получение земельных участков в Арктической зоне республики.

Одобрили уже более тысячи заявок на земельные участки в Арктической зоне Карелии, сообщил в личном профиле глава республики. Как напомнил Артур Парфенчиков, с начала программы «Гектар в Арктике» землю получили уже 700 человек.





«Среди них — петрозаводчанин Павел Мартысевич. Он выбрал участок в Беломорском районе, рядом с федеральной трассой „Кола“. Планы у молодого человека серьезные — хочет построить здесь мини-отель с кафе, чтобы восполнить нехватку мест отдыха для тех, кто путешествует на север Карелии или отправляется дальше в Мурманскую область. Потому и подыскал участок в районе поселка Пушного», — написал губернатор.



По словам руководителя региона, получить землю по программе «Гектар в Арктике» можно для строительства дома, туркомплекса или базы отдыха, создания личного подсобного хозяйства.



«Напомню, что получить свой „гектар“ можно в Костомукшском городском округе и пяти районах республики — Калевальском, Лоухском, Беломорском, Кемском, Сегежском», — написал Артур Парфенчиков.